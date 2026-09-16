Vergadering COVM vliegbasis Gilze-Rijen op 23 september

De Commissie Overleg & Voorlichting Milieu vliegbasis Gilze-Rijen vergadert op woensdagavond 23 september in het gemeentehuis in Rijen. De bijeenkomst begint om half acht en is openbaar. De commissie adviseert de Minister van Defensie en geeft voorlichting over geluidsmaatregelen bij vliegverkeer.

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De vergadering vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 in Rijen. Inwoners kunnen de vergadering bijwonen en desgewenst gebruik maken van het spreekrecht. Dit is alleen mogelijk over onderwerpen die op de agenda staan.

De Commissie Overleg & Voorlichting Milieu (COVM) bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende ministeries, de provincie, gemeenten, belangenorganisaties en omwonenden van de vliegbasis. De commissie richt zich onder meer op het adviseren over maatregelen om het geluid van de vliegbasis te verminderen en informeert over de geluidsaspecten die bij vliegverkeer horen.

Agenda openbaar

De agenda en vergaderstukken zijn beschikbaar en kunnen worden opgevraagd via een e-mail. Inwoners die willen spreken tijdens de vergadering, moeten vooraf contact opnemen met de secretaris van de COVM, Michiel Huijbregts.

De vergadering begint om 19.30 uur en biedt een mogelijkheid voor omwonenden om hun stem te laten horen over relevante onderwerpen. Het is een kans om direct betrokken te zijn bij de advisering over de milieueffecten van de vliegbasis.