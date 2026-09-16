Man springt negen meter naar beneden na aanval door Aziatische hoornaars

Een man die voor de gemeente Vught bomen aan het snoeien was, is woensdagmiddag zwaargewond geraakt omdat hij vluchtte voor een aanval van Aziatische hoornaars. De man was op negen meter hoogte in een hoogwerker bezig toen hij op een nest stuitte. Naar verluidt vielen de hoornaars de man aan waarna hij uit zijn hoogwerker naar beneden is gesprongen.

De aanval van de Aziatische hoornaars was rond één uur aan de Sint Elisabethstraat in Vught tegenover café De Klok. De man is gewond door de val en zou ook gestoken zijn door de hoornaars. Omstanders hebben eerste hulp verleend. Hij is daarna naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht.

Voor het ongeluk werd een traumahelikopter opgeroepen net als meerdere ambulances en politiewagens. Het nest van de hoornaars wordt woensdagavond door de gemeente Vught geruimd.