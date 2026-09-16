Nieuw viaduct Ringbaan-West gepresenteerd

Het verouderde viaduct Ringbaan-West in Tilburg wordt vanaf half 2028 vervangen. Het ontwerp voor het nieuwe viaduct, dat ook een plein onder de zuidkant zal omvatten, is op 14 september aan omwonenden gepresenteerd.

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Het huidige viaduct over het spoor is ruim tachtig jaar oud en moet vervangen worden. Uit diverse onderzoeken blijkt dat het niet meer voldoet aan de huidige eisen. ProRail, eigenaar van het viaduct, werkt samen met de gemeente Tilburg, die verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud.

Het nieuwe ontwerp biedt een slanke vormgeving en ruime zichtlijnen, waarmee het viaduct een eigen identiteit krijgt. Onder de zuidelijke kant van het viaduct komt een plein dat belangrijke locaties zoals het Spoorpark, de Reitse Campus en het Kenniskwartier met elkaar verbindt. De invulling van dit plein wordt later uitgewerkt.

Impact op verkeer

De vervanging van het viaduct zal anderhalf jaar duren, waardoor het viaduct tijdelijk wordt afgesloten. Dit zorgt voor verkeershinder in de omgeving. De gemeente werkt aan een zogenoemde ‘minder-hinder-aanpak’ om de overlast voor voetgangers, fietsers en automobilisten zoveel mogelijk te beperken. Deze plannen worden na de zomer van 2027 bekendgemaakt.

Ook het noordelijke deel van de Ringbaan-West wordt aangepakt. Hier komen vrije busbanen en worden woningen gebouwd. Hoewel deze projecten samenhangen, hebben ze elk een eigen planning en besluitvorming.

Werkzaamheden starten in 2028

Het ontwerp van het viaduct is nu overgedragen aan ProRail, die op zoek gaat naar een aannemer. De werkzaamheden starten half 2028 en duren tot 2030. Het nieuwe viaduct moet dan weer honderd jaar mee kunnen.