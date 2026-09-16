Jongen gewond bij botsing met pakketbus in Drunen

Een jonge fietser is woensdagmiddag rond twee uur gewond geraakt bij een aanrijding met een pakketbus op de Prinses Maria Stuartstraat in Drunen. De jongen is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens omstanders reed een pakketbezorger met zijn bestelbus tegen de toegestane rijrichting in door de eenrichtingsstraat. Op een kruising botste de bestuurder met een jonge fietser. De jongen werd daarbij frontaal geraakt en kwam hard ten val.

Traumahelikopter opgeroepen

Vanwege de ernst van het letsel werden naast een ambulance en een rapid responder ook een traumahelikopter opgeroepen. Die hoefde niet te landen. De jongen is met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

De fiets van het slachtoffer werd tijdelijk ondergebracht bij buurtbewoners. Zowel de bestelbus als de fiets raakten zwaar beschadigd. Aan de voorzijde van de bestelbus ontstond aanzienlijke schade. Ook de fiets liep flinke schade op; beide wielen en het frame waren verbogen.

De politie onderzoekt de oorzaak van de aanrijding.