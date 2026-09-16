Raadsvergadering Altena op 30 september

De gemeenteraad van Altena vergadert op woensdag 30 september vanaf half acht ’s avonds in het gemeentehuis in Almkerk. Besluiten over diverse onderwerpen staan op de agenda.

Gevonden voor jou

De raadsvergadering vindt plaats in het gemeentehuis van Almkerk. Tijdens deze bijeenkomst bespreekt de gemeenteraad verschillende onderwerpen en worden besluiten genomen. De vergadering begint om half acht ’s avonds.

Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen in het gemeentehuis of live volgen via een livestream. Ook is de vergadering rechtstreeks te zien op Altena TV. Wie niet in de gelegenheid is om het live te volgen, kan de vergadering later terugluisteren via een opname.

Meer vergaderingen in oktober

In oktober staan er nog meer bijeenkomsten op de planning. Zo wordt op 6 oktober zowel het Politiek Podium als de Altenaronde georganiseerd. Op 13 oktober komt de Altenatafel bijeen.

Voor meer informatie over de gemeenteraad, zoals vergaderdata en mogelijkheden om in te spreken, kun je terecht op de website van de gemeente Altena.