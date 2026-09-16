Reusel-De Mierden stelt volgordelijst stroomcapaciteit op

De gemeente Reusel-De Mierden heeft een volgordelijst opgesteld voor woningbouwprojecten die voorrang willen op het elektriciteitsnet. Particulieren en projectontwikkelaars konden hun projecten tot 2 september aanmelden. Vanaf 1 oktober worden de prioriteringsverzoeken ingediend bij netbeheerder Enexis. Een plek op de lijst geeft geen garantie op stroomcapaciteit.

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De volgordelijst is gebaseerd op een beoordeling van de gemeente Reusel-De Mierden. Daarbij is gekeken naar de verwachte startdatum van de bouw, de mate waarin projecten voorbereid zijn, het maatschappelijk belang en de verwachte opleverdatum. De lijst dient als basis voor het indienen van prioriteringsverzoeken bij Enexis.

Netbeheerder Enexis bepaalt uiteindelijk of en wanneer projecten daadwerkelijk worden aangesloten op het elektriciteitsnet. Dit hangt af van de beschikbare ruimte op het netwerk. De gemeente benadrukt dat een plek op de lijst dus geen garantie biedt op stroomcapaciteit of een aansluiting.

Definitieve lijst vanaf 1 oktober

Tot 25 september kunnen betrokkenen bezwaar maken tegen de positie van hun project op de lijst. De gemeente beoordeelt alle bezwaren tussen 28 en 30 september. Op basis hiervan kan de volgorde van de lijst nog worden aangepast. Vanaf 1 oktober wordt de definitieve lijst gebruikt voor het indienen van de aanvragen bij Enexis.

De volgordelijst is openbaar en toont per project de naam, locatie en positie op de lijst. Het document is te vinden via de officiële bekendmakingen van gemeente Reusel-De Mierden.

Bezwaarprocedure

Wie het niet eens is met de plaatsing op de lijst kan bezwaar indienen bij de gemeente. Dit kan schriftelijk of per e-mail, tot en met 25 september. Na die datum is bezwaar maken niet meer mogelijk. Ook kan er tot die tijd een kort geding worden aangespannen bij rechtbank Oost-Brabant. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de Rechtspraak.

De definitieve lijst wordt na de bezwaarperiode vastgesteld, waarna de prioriteringsverzoeken bij Enexis worden ingediend. Het is mogelijk dat wijzigingen in de lijst nog plaatsvinden door geconstateerde onjuistheden of nieuwe informatie.