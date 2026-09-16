KloosterRun brengt plezier naar Kempenhaeghe

De KloosterRun op zaterdag 26 september biedt bewoners van Kempenhaeghe een bijzondere dag. Motorrijders met zijspannen, trikes en begeleiders zorgen voor plezier en verbondenheid.

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De KloosterRun is meer dan een motortocht: het evenement staat in het teken van ontmoeting en plezier voor de bewoners van Kempenhaeghe. Motorrijders rijden samen met tientallen zijspannen en trikes om deze dag onvergetelijk te maken. Voor veel bewoners is het een van de hoogtepunten van het jaar.

De rit wordt georganiseerd in Sterksel, waar Kempenhaeghe gevestigd is. Naast de motorrijders en hun begeleiders is ook wethouder Martin Mordang aanwezig om het evenement te ondersteunen. Zijn aanwezigheid onderstreept het belang van verbondenheid in de gemeenschap.

Het programma draait om het centraal stellen van de bewoners, die volop genieten van de bijzondere voertuigen en de aandacht. De KloosterRun creëert een gevoel van inclusiviteit en brengt de samenleving dichter bij elkaar.

Op zaterdag 26 september zullen de deelnemers zich inzetten om een glimlach op het gezicht van de bewoners te toveren. Het evenement is een vaste traditie geworden en biedt niet alleen plezier, maar ook een waardevolle ervaring voor iedereen die erbij betrokken is.