Jeugd kan weer genieten van Soos-avond in Someren-Eind

Vrijdag 18 september organiseert Komokus in Someren-Eind opnieuw een Soos-avond voor jongeren uit de omgeving.

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Na een pauze kunnen jongeren van het voortgezet onderwijs vrijdagavond weer samenkomen voor een gezellige Soos-avond. Het evenement vindt plaats in Komokus, gelegen aan de Nieuwendijk 36 in Someren-Eind. De deuren gaan open om acht uur ’s avonds en sluiten om elf uur.

Tijdens de avond is er volop gelegenheid om bij te praten, te genieten van muziek of een drankje te halen. Daarnaast kunnen bezoekers een potje darten spelen. Het evenement biedt een laagdrempelige manier voor jongeren om in een ontspannen sfeer samen te komen.

De Soos-avond richt zich specifiek op jeugd van het voortgezet onderwijs en is bedoeld om sociale contacten te stimuleren. Voor drankjes en snoep kan uitsluitend met pin worden betaald. De organisatie hoopt hiermee een veilige en toegankelijke avond te bieden voor alle aanwezigen.