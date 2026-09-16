Gevaarlijke stof gelekt bij bedrijf in Someren, meerdere gewonden

Bij een bedrijf aan de Broekstraat in Someren is woensdagmiddag een gevaarlijke stof gelekt. Bij de lekkage zijn volgens de Veiligheidsregio meerdere medewerkers gewond geraakt. Zij zijn voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van hun letsel is niets bekend.

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De lekkage ontstond door een storing in een systeem bij bedrijf. Het gevolg was dat salpeterzuur lekte. Dat is een sterk bijtend zuur, wat heel gevaarlijk kan zijn. Eerder woensdag was er een lekkage met dezelfde stof bij een bedrijf in Asten. Daar kwam de stof vrij en ontstonden giftige dampen. De woonwijk en omliggende bedrijven moesten uit voorzorg worden ontruimd.

Gaspakteam

De brandweer en andere hulpdiensten kwamen vanwege de ernst van de situatie met meerdere eenheden naar Someren toe. Ook is een speciaal gaspakteam ter plaatse. Zij gaan straks het bedrijf in om te kijken hoe de situatie daar is. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio laat weten dat er ongeveer 0,5 tot 1 liter salpeterzuur is gelekt. Hij benadrukt dat er geen risico is voor de omgeving. Medewerkers van het bedrijf staan buiten te wachten. Ontsmettingsploeg

Voor de lekkage in Someren is ook een speciale ontsmettingseenheid van de brandweer opgeroepen. Zij stonden eerder op de dag stand-by voor de die situatie in Asten. Daar hielp uiteindelijk een ander brandweerkorps om het gaspakteam schoon te kunnen maken. De ontsmettingseenheid uit Oosterhout kon daarom weer naar huis toe, maar net toen zij daar waren, werden ze opnieuw opgeroepen.