Actiedag in Maashorst en Boekel tegen criminaliteit

De gemeente Maashorst heeft samen met partners op 15 september een actiedag gehouden in het buitengebied. Ongeveer 45 locaties werden bezocht om ondernemers te informeren over het voorkomen van criminaliteit. Het doel was om signalen op te vangen en bewoners te ondersteunen.

Gevonden voor jou

De actiedag vond plaats in samenwerking met de politie, Platform Veilig Ondernemen (PVO) en de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO). Het buitengebied van Brabant, met zijn lege schuren en minder zichtbaarheid, blijkt aantrekkelijk voor criminelen. Uit onderzoek blijkt dat één op de vijf boeren ooit door criminelen is benaderd, maar dit wordt niet altijd gemeld.

Tijdens de actiedag gingen leden van het Interventieteam Maas & Leijgraaf (IML) langs bij agrarische bedrijven en locaties in Maashorst en Boekel. Ze voerden gesprekken met bewoners en ondernemers over hun zorgen en ervaringen. Ook kregen zij informatie over hoe ze verdachte situaties kunnen melden en zich beter kunnen beschermen.

Preventie en samenwerking

Ondernemers gaven aan de persoonlijke benadering en samenwerking tussen de verschillende organisaties te waarderen. Door signalen te delen, kan criminaliteit in een vroeg stadium worden aangepakt. Het IML voert niet alleen preventieve bezoeken uit, maar controleert ook locaties waar vermoedens zijn van ondermijning of andere illegale activiteiten.

De gemeente Maashorst wil deze actiedagen in de toekomst blijven organiseren. Het doel is om het contact met bewoners en ondernemers te versterken en gezamenlijk te werken aan een veilig en leefbaar buitengebied.

Wat doet het interventieteam?

Het Interventieteam Maas & Leijgraaf is een samenwerkingsverband van politie, gemeenten Boekel, Land van Cuijk en Maashorst, en de omgevingsdienst Brabant-Noord. Het team richt zich op het tegengaan van criminaliteit en ondermijning in het buitengebied. Preventieve bezoeken en controles zijn belangrijke onderdelen van hun werk.