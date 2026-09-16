Gemeente Waalwijk houdt integrale controles

De gemeente Waalwijk heeft samen met meerdere instanties op woensdag 9 september integrale controles uitgevoerd op 33 locaties. Daarbij zijn vooral kleinere tekortkomingen en aandachtspunten gevonden, met de nadruk op brandveiligheid.

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De controles werden uitgevoerd door onder andere de politie, Baanbrekers, Enexis, de Nederlandse Arbeidsinspectie en andere betrokken partijen. Bij veel locaties bleek alles goed op orde te zijn, maar er werden ook meerdere tekortkomingen vastgesteld.

De bevindingen hadden vooral betrekking op brandveiligheid. Zo waren er problemen met vlucht- en branddeuren, brandmeldinstallaties en het onderhoud van blusvoorzieningen. Daarnaast werden drie elektriciteitsproblemen en twee slaapvertrekken in bedrijfspanden geconstateerd die niet passen binnen het omgevingsplan.

Andere overtredingen

Naast de brandveiligheidsproblemen kwamen er ook tekortkomingen aan het licht in de registratie van gewerkte uren, zoals voorgeschreven in de Arbeidstijdenwet. Verder waren er onjuistheden in de Basisregistratie Personen en enkele overtredingen op het gebied van milieuwetgeving.

De betrokken organisaties beoordelen de bevindingen vanuit hun eigen expertise en bepalen of vervolgonderzoek of handhaving nodig is. Door samen te werken en informatie te delen, ontstaat een completer beeld van de situatie op een locatie.

De gemeente benadrukt dat signalen van inwoners belangrijk zijn bij het opsporen van onveilige situaties en overtredingen. Meldingen kunnen worden gedaan via Fixi of anoniem via Meld Misdaad Anoniem.