Gemeenteraad Alphen-Chaam bespreekt omgevingsplannen

De gemeenteraad van Alphen-Chaam komt donderdag 24 september bijeen in Chaam. Op de agenda staan onder andere omgevingsplannen en een voorstel voor parkeerterreinen in het buitengebied.

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De vergadering vindt plaats in C.C. Taxandria in Chaam en begint om half acht ’s avonds. Het is de eerste bijeenkomst van de gemeenteraad na de zomervakantie. De vergadering is openbaar en kan ook live worden gevolgd via een online uitzending.

Tijdens de bijeenkomst worden diverse omgevingsplannen besproken. Zo gaat het onder meer over de beëindiging van intensieve varkenshouderij aan Grazenseweg 1a en 2a in Strijbeek, de herontwikkeling van een voormalig agrarisch bedrijf aan de Ulicotenseweg 23 en 23a in Chaam, en de beëindiging van een agrarisch bedrijf aan de St. Janstraat 17 in Alphen.

Parkeerterreinen in landelijk gebied

Een ander belangrijk punt op de agenda is het voorstel om het Omgevingsplan voor parkeerterreinen in het landelijke gebied gewijzigd vast te stellen. Het plan maakt het mogelijk om stukken grond met een agrarische-, bos- of natuurbestemming te gebruiken als parkeerterrein. Bij de voorgestelde wijziging wordt een vergunning hiervoor verplicht gesteld.

De agenda en bijbehorende stukken zijn al beschikbaar op de website van de gemeente Alphen-Chaam. Inwoners hebben de mogelijkheid om tijdens de vergadering hun mening te geven over een onderwerp via het zogeheten spreekrecht.

De vergadering kan enkele dagen na afloop teruggekeken of beluisterd worden via de gemeentelijke kanalen. Dit kan ook per spreker worden gedaan, zodat specifieke bijdragen eenvoudig terug te vinden zijn.