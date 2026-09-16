Tilburg University reflecteert op Troonrede

Tilburg University heeft de plannen uit de Troonrede onder de loep genomen. Vier hoogleraren gaven hun visie op onder meer infrastructuur, klimaat en defensie. De bijeenkomst vond plaats in de Black Box op de campus. Het woord ‘onderhoud’ bleek een rode draad in de reacties.

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De Black Box op de campus van Tilburg University veranderde voor een middag in een bioscoop. Bezoekers bekeken gezamenlijk de NOS-uitzending van Prinsjesdag, waarna vier hoogleraren hun mening gaven over de Troonrede. Zij gingen dieper in op de financiële haalbaarheid en de noodzaak van investeringen.

Hoogleraar Arjan Lejour legde de focus op het belang van keuzes maken. Volgens hem kosten plannen voor infrastructuur, klimaat en defensie veel geld, wat ten koste kan gaan van andere zaken, zoals koopkracht. Hij pleitte voor een breder sociaal akkoord en stelde dat bedrijven meer zouden moeten bijdragen via belastingen.

Grote onderhoudsbehoefte

Henk Akkermans, gespecialiseerd in supply chain management, benadrukte het belang van onderhoud. Hij wees erop dat er een tekort van 80 miljard euro is voor het onderhoud van tunnels en bruggen. Volgens Akkermans zou het kabinet zich moeten profileren als het ‘grote onderhoudskabinet’.

Ook Martijn Groenleer, hoogleraar Bestuurskunde, sprak over lange termijnvisies. Hij miste concrete plannen voor toekomstige generaties en pleitte voor meer investeringen in stabiliteit op economisch, sociaal en ecologisch vlak. Groenleer benadrukte dat al bestaande programma’s, zoals het Nationaal Isolatieprogramma, sneller uitgevoerd moeten worden.

Zorgen over democratie

Naast de fysieke infrastructuur kwam ook het onderhoud van de democratie aan bod. Ingrid Leijten, hoogleraar Constitutioneel Recht, sprak haar zorgen uit over autocratische tendensen en het belang van tegenmacht. Ze benadrukte dat het recht en de democratie vragen om constante aandacht en onderhoud.

De bijeenkomst in Tilburg liet zien dat het woord ‘onderhoud’ een breed scala aan interpretaties kent. Zowel fysiek als sociaal en juridisch bleek het een belangrijk thema in de reacties op de Troonrede.