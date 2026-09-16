Alarmsysteem van Action vliegt in brand, winkel in Kaatsheuvel ontruimd

De accu van het alarmsysteem van de Action in Kaatheuvel is woensdagmiddag in brand gevlogen. Medewerkers van de winkel aan de Hoofdstraat sloegen alarm toen zij een brandlucht roken en de oorzaak niet konden vinden.

De winkel werd ontruimd en de brandweer opgeroepen. Toen zij ter plaatse waren, gingen zij meteen op onderzoek uit. En wat bleek? Het was de accu van het alarmsysteem van de winkel zelf die was gaan branden.

Brandweerlieden hebben de accu losgemaakt en mee naar buiten genomen. Daar is die in een bak met water gelegd om de accu af te kunnen laten koelen.

De rook die in de winkel was komen te staan is met een ventilator naar buiten geblazen.

Of de Action na de brand nog open is gegaan, is onbekend.