Brabantse militairen en verzetsstrijders voor 82e keer herdacht

In Waalre zijn woensdagavond voor de 82e keer Brabantse militairen en verzetsstrijders herdacht tijdens de Herdenking Brabants Gesneuvelden. Er werden onder meer kransen gelegd bij het graf van de onbekende soldaat. De herdenking in Waalre is een van de oudste van ons land. Er werden 2146 mannen en vrouwen herdacht die in Brabant waren geboren of woonden.

Redactie Geschreven door

Tijdens de herdenking in de kerk van Waalre werd er onder meer gesproken door veteraan Dennis van Esch uit Veghel. Hij vertelde over zijn uitzending naar Afghanistan, waar hij beide benen verloor door een bermbom. "Ik lag negen weken in coma. Ik verloor beide benen. Drie van mijn maten raakten gewond." Hij liet een foto zien van de plek waar dat gebeurde. "Ik laat deze foto niet zien om te choqueren, maar omdat dit is wat ik bedoel als ik zeg dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Dat is ze nooit geweest. Ze komt met een offer. Soms het hoogste offer."

Dennis van Esch (beeld: Omroep Brabant).

Ook Tineke Ceelen uit Lith, die van 2003 tot 2025 directeur van Stichting Vluchteling was, sprak tijdens de herdenking. Ze vertelde het verhaal over vluchteling Fawziya, die ze bezocht in een vluchtelingenkamp in Irak. Zij werd jarenlang ontvoerd, maar kwam eind 2024 naar Nederland. "In een normaal geval zou Fawziya van het ene asielzoekerscentrum naar de volgende sporthal gesleept worden omdat wij onze asielopvang niet op orde hebben."

Tineke Ceelen (beeld: Omroep Brabant).

Ze kon hier rekenen op Brabantse gastvrijheid, volgens Ceelen. "Fawizya is liefdevol opgevangen in het dorp Zeeland. Zij spreekt inmiddels Nederlands, werkt in de Jumbo en badmintont met een paar Brabantse heren van tweemaal Fawziyas lengte. Fawziya krijgt goede psychologische hulp maar natuurlijk, hoe kan het anders, blijven de nachtmerries. De wonden die geslagen zijn in de oorlog met IS in Irak en Syrië, zijn diep en helen moeilijk." 'Wat is de waarde van herdenken?'

Het baart Ceelen zorgen dat onder meer in Engelen en Bokhoven, Best, Nuenen en Uden fel werd geprotesteerd tegen de komst van vluchtelingen. "Wat is de waarde van herdenken vraag ik mij af, als we tegelijkertijd, terwijl we hier samen stilstaan bij de dood van zovelen ten gevolge van oorlog en geweld, niet bereid zijn mensen op de vlucht voor datzelfde geweld te helpen?" De Herdenking Brabants Gesneuvelden is vanaf woensdagavond terug te zien via Brabant+.

Bloemenkrans bij het graf van de onbekende soldaat in Waalre (beeld: Omroep Brabant).