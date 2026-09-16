Papegaai in de Efteling en zwangerschap na overlijden: dit gebeurde vandaag

Een papegaai als hulpdier in de Efteling en een tweede zwangerschap voor Lieve Verschuuren. De vader van het kindje is haar partner Thjeu, die vier maanden geleden om het leven kwam bij een motorongeluk. Dit zijn de vijf verhalen die je vandaag gelezen moet hebben.

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Kristy uit Helmond staat met lege handen na de aankoop van een chalet op vakantiepark Prinsenmeer van Peter Gillis. Ze kocht het chalet voor 17.500 euro, knapte het op met haar laatste spaarcenten, maar mocht er na 2,5 maand niet meer in toen de gemeente het park sloot. Nu staat het chalet er verpauperd bij: ingebroken, lekke vloer, onkruid tot de ramen. Het pijnlijkste? Gillis wist al dat het park zou sluiten toen hij haar het chalet verkocht. De dreigende veiling van het park betekent volgens Kristy dat ze haar investering van 25.000 euro definitief kwijt is. Lees hier haar verhaal.

Dan naar Etten-Leur. Lieve Verschuuren, de zus van Q-music dj Domien Verschuuren, is zwanger van haar tweede kindje. Bijzonder: de vader is haar partner Thjeu, die vier maanden geleden omkwam bij een motorongeluk. 'De zaterdag na zijn uitvaart deed ik een test en die was positief', vertelt ze tijdens de radioshow van haar broer. Ze noemt de zwangerschap 'de mooiste erfenis die je kan krijgen'. Eind januari wordt Domien opnieuw oom. Check het hier.

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Er is ook nog dierennieuws. Een bezoeker van de Efteling mocht afgelopen zaterdag haar papegaai meenemen als hulpdier. Op sociale media zorgt dit voor verschillende reacties. De Efteling laat weten dat het een uitzonderlijke aanvraag was die intern goed is besproken. 'We hebben afgesproken dat de vogel in en rondom attracties in de tas moest blijven', zegt een woordvoerder. Het park gaat het beleid voor hulpdieren herzien. Lees hier hun analyse.

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De arbeidsinspectie heeft de klokkentorenvan de Sint-Jan en het Bossche Stadhuis per direct gesloten. De trap is te steil en er zijn bewegende delen van het uurwerk, waardoor de situatie volgens de inspectie te onveilig is. Stadsbeiaardier Joost van Balkom staat buitenspel: 'Er wordt hier al zeshonderd jaar beiaard gespeeld en er zijn nog nooit gewonden of doden gevallen.' Ook de populaire rondleidingen door de Sint-Janstoren liggen stil. Een vrijwilliger moest zelfs midden in een rondleiding met zijn gasten terug naar beneden. De gemeente doet onderzoek naar verbetermaatregelen. Lees zijn verhaal hier.

Tot slot. Het Europees Parlement noemt voor het eerst de naam van Bredase drugscrimineel Bolle Jos. Een ruime meerderheid stemt donderdag naar verwachting voor sterkere rechterlijke samenwerking met West-Afrika. Hiermee zou de voortvluchtige Jos Leijdekkers, die zich vermoedelijk schuilhoudt in Sierra Leone, niet aan gerechtigheid ontsnappen. VVD-Europarlementariër Malik Azmani roept de Europese Commissie op om alles in te zetten: ontwikkelingshulp stopzetten, visumbeperkingen voor hooggeplaatste figuren. Sierra Leone krijgt tussen 2021 en 2027 352 miljoen euro aan EU-subsidies. Hier lees je het hele verhaal.