Van der Poel wint eerste etappe in Luxemburg in aanloop naar WK

Mathieu van der Poel heeft woensdag in aanloop naar de wereldkampioenschappen wielrennen in Canada de eerste etappe van de Ronde van Luxemburg gewonnen. De kopman van Alpecin-Premier Tech was de beste in de sprint van een uitgedund peloton in de rit over 157,5 kilometer rond Luxemburg-stad. Pierre Gautherat uit Frankrijk werd tweede, voor de Nederlander Marijn van den Berg.

Nadat een kopgroep van twee was ingerekend, ging Van der Poel op de laatste beklimming van de dag in de aanval, met nog 11 kilometer te gaan. Alleen de jonge Duitser Eike Behrens kon hem over de top heen volgen. Op 4 kilometer van de eindstreep werd het tweetal ingerekend. In de oplopende sprint bleek Van der Poel alsnog de beste.

Van der Poel rijdt de Ronde van Luxemburg net als in 2024 ter voorbereiding op de wegwedstrijd van het WK wielrennen, eind september. Hij hoopt er wedstrijdritme op te doen en zei dinsdag dat een overwinning een "mooie bonus" zou zijn die hem "extra zelfvertrouwen" zou geven richting Montréal.