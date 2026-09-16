Ger Driesen wint prijs voor kort verhaal in Nuenen

Ger Driesen heeft in het Van Gogh Village Museum Nuenen de eerste prijs gewonnen voor zijn korte verhaal ‘Waarde Gerard’. De prijs is woensdagmiddag uitgereikt tijdens een feestelijk evenement. Het verhaal sluit aan bij de tijdelijke expositie 'Van olielamp naar OLED'.

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In het Van Gogh Village Museum in Nuenen is woensdagmiddag de prijsuitreiking gehouden voor een schrijfwedstrijd, gekoppeld aan de expositie 'Van olielamp naar OLED, Licht op De aardappeleters'. Bij deze tentoonstelling wordt het schilderij van Vincent van Gogh uit 1885 in een moderne context geplaatst. Studenten van de TU Eindhoven vergelijken daarbij het schaarse licht van een olielamp met het felle licht van OLED-schermen.

De schrijfwedstrijd daagde bezoekers uit om een kort verhaal te schrijven dat aansluit bij het thema van de expositie. Een jury beoordeelde de inzendingen op originaliteit, connectie met het onderwerp, schrijfstijl en aantrekkingskracht voor het publiek. Ger Driesen kwam als winnaar uit de bus met zijn verhaal ‘Waarde Gerard’.

Feestelijke uitreiking

Tijdens de prijsuitreiking kregen de drie winnaars de kans om hun verhaal toe te lichten. Hoewel de prijswinnaars al wisten dat ze in de prijzen waren gevallen, werd de volgorde van de plaatsen pas tijdens het evenement bekendgemaakt. Ger Driesen mocht als winnaar het winnende verhaal presenteren en vragen beantwoorden.

Het verhaal van Driesen heeft een plekje gekregen in de expositieruimte van het museum en sluit volgens de jury perfect aan bij de huidige tentoonstelling. De expositie 'Van olielamp naar OLED' is nog te bezoeken tot en met 25 oktober 2026.