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200 lachgasflessen in beslag genomen in Oudenbosch, verdachte gepakt

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Foto: Handhaving Halderberge.
Foto: Handhaving Halderberge.

Boa's hebben dinsdag bijna 200 lachgasflessen gevonden in Oudenbosch. De boa's zagen drie voertuigen naast elkaar staan waartussen dozen werden overgeheveld. Toen de verdachten de handhaving zag, gingen ze er meteen vandoor. Wel lieten ze een auto achter en die was gevuld met lachgasflessen.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Handhaving Halderberge laat op Instagram weten dat een van de weggereden verdachte na een achtervolging is aangehouden. In de auto werden bijna 200 lachgasflessen gevonden. Zowel de flessen als de auto die is achtergelaten zijn in beslag genomen. 

De politie doet onderzoek naar de zaak. 

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