Auto compleet verwoest in Roosendaal, harde knal te horen

Een auto is woensdagavond aan de Jan Vermeerlaan in Roosendaal compleet verwoest door brand. Ook een geparkeerde auto er naast raakte zwaar beschadigd. Voor dat de brand ontstond was in de wijde omgeving een harde knal te horen. Onduidelijk is of die knal iets met de brand te maken heeft.

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De voorruit van de auto is uit het voertuig geblazen en enkele meters verder terecht gekomen. Ook het dak van de auto is flink beschadigd. Rondom de auto's liggen stukken glas en auto onderdelen. De politie doet onderzoek.