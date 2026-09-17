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112 NIEUWS

LIVE 112-nieuws | Gevaarlijke kuilgassen vrijgekomen bij boerderij in Cromvoirt | Schoten gelost voor ingang sportpark, politie rukt groots uit

Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.

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Redactie

Liveblog

06:44

Gevaarlijke kuilgassen vrijgekomen bij boerderij in Cromvoirt

Bij een boerderij aan de Ruidigerdreef in Cromvoirt zijn woensdagavond gevaarlijke kuilgassen vrijgekomen. Rond een pas ingekuilde maiskuil was een opvallende oranje damp te zien. De omgeving werd afgezet omdat zulke gassen gevaarlijk kunnen zijn. 

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05:54

Schoten gelost voor ingang sportpark, politie rukt groots uit

Voor de deur van sportcomplex Het Noorderpark in Tilburg-Noord is in de nacht van woensdag op donderdag geschoten. De politie kwam in kogelwerende vesten en met meerdere eenheden naar de Heikantlaan. Het is nog onduidelijk of er iemand gewond is geraakt bij de schietpartij. 

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