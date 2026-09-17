Schoten gelost voor ingang sportpark, politie rukt groots uit

Voor de deur van sportcomplex Het Noorderpark in Tilburg-Noord is in de nacht van woensdag op donderdag geschoten. De politie kwam in kogelwerende vesten en met meerdere eenheden naar de Heikantlaan. Het is nog onduidelijk of er iemand gewond is geraakt bij de schietpartij.

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De schietpartij gebeurde voor de ingang van Het Noorderpark, van amateurvoetbalvereniging Willem II en de naastgelegen postduivenvereniging.

Het is niet bekend of er iemand is opgepakt voor de schietpartij. De politie doet uitgebreid onderzoek. Op straat staan vijf pionnen met waarschijnlijk kogelhulzen eronder. De melding van de schoten kwam rond tien voor half vier in de nacht. De straat werd voor langere tijd afgesloten.