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Gevaarlijke kuilgassen vrijgekomen bij boerderij in Cromvoirt

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Giftige gassen komen vrij bij maiskuil in Cromvoirt (foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink).
Giftige gassen komen vrij bij maiskuil in Cromvoirt (foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink).

Bij een boerderij aan de Ruidigerdreef in Cromvoirt zijn woensdagavond gevaarlijke kuilgassen vrijgekomen. Rond een pas ingekuilde maiskuil was een opvallende oranje damp te zien. De omgeving werd afgezet omdat zulke gassen gevaarlijk kunnen zijn. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De brandweer van Vlijmen kwam ter plaatse, samen met een adviseur gevaarlijke stoffen en een officier van dienst. Ook de politie kwam naar de locatie en sloot de weg af.

De gassen waren afkomstig uit de maïskuil. Bij het inkuilen van maïs en gras kunnen zogenoemde 'nitreuze gassen' ontstaan. Deze gassen ontstaan als een gewas extra veel stikstof bevat. Vooral stikstofdioxide is gevaarlijk, het gas is giftig en het kan de luchtwegen ernstig irriteren.

Een aannemer met een graafmachine heeft de maiskuil afgedekt met zand. Daardoor werden aanwezige gassen uit de kuil gedrukt en kwam er geen zuurstof bij de ingekuilde mais.  

Gevaarlijke gassen bij ingekuild veevoer 

Kuilgassen ontstaan als ingekuild veevoer zoals mais en gras gaat fermenteren. Onder bepaalde omstandigheden kunnen dan gevaarlijke concentraties giftige en verstikkende gassen ontstaan. De gassen zijn te herkennen aan een geelbruine tot roodbruine kleur. Omdat ze zwaarder zijn dan lucht, hopen ze zich op laag bij de rond en rond een kuil.

Brandweer rukt uit voor giftige gassen van maiskuil (foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink).
Brandweer rukt uit voor giftige gassen van maiskuil (foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink).

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