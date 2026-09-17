Gevaarlijke kuilgassen vrijgekomen bij boerderij in Cromvoirt

Bij een boerderij aan de Ruidigerdreef in Cromvoirt zijn woensdagavond gevaarlijke kuilgassen vrijgekomen. Rond een pas ingekuilde maiskuil was een opvallende oranje damp te zien. De omgeving werd afgezet omdat zulke gassen gevaarlijk kunnen zijn.

De brandweer van Vlijmen kwam ter plaatse, samen met een adviseur gevaarlijke stoffen en een officier van dienst. Ook de politie kwam naar de locatie en sloot de weg af.

De gassen waren afkomstig uit de maïskuil. Bij het inkuilen van maïs en gras kunnen zogenoemde 'nitreuze gassen' ontstaan. Deze gassen ontstaan als een gewas extra veel stikstof bevat. Vooral stikstofdioxide is gevaarlijk, het gas is giftig en het kan de luchtwegen ernstig irriteren.

Een aannemer met een graafmachine heeft de maiskuil afgedekt met zand. Daardoor werden aanwezige gassen uit de kuil gedrukt en kwam er geen zuurstof bij de ingekuilde mais.