Bedrijfsunits Haagse Beemden klaar voor gebruik

De nieuwe bedrijfsunits aan de Schapendreef in de Haagse Beemden zijn gereed voor oplevering. Het complex, dat ligt naast de Moerlakenbrug, biedt ruimte voor ondernemers en bedrijven. De oplevering markeert een belangrijke mijlpaal voor de ontwikkeling van het gebied.

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De nieuwbouw aan de Schapendreef 14 tot en met 16 is volledig afgerond. Het complex ligt in de Haagse Beemden, een wijk in Breda, en heeft een centrale ligging vlak naast de Moerlakenbrug. De locatie is daarmee goed bereikbaar voor ondernemers die hier hun bedrijf willen vestigen.

Met de oplevering van deze bedrijfsunits krijgt de Haagse Beemden een nieuwe impuls. De wijk, die al decennia lang groeit, biedt met deze nieuwbouw extra mogelijkheden voor bedrijven om zich te vestigen. Dit past binnen de bredere ontwikkeling van het gebied om meer economische activiteiten aan te trekken.

Geschikt voor diverse bedrijven

De bedrijfsunits zijn ontworpen om een breed scala aan bedrijven te huisvesten. Het moderne complex biedt ruimte voor zowel kantoor- als opslagmogelijkheden, waardoor het geschikt is voor verschillende sectoren. Deze flexibiliteit maakt de locatie aantrekkelijk voor ondernemers.

De oplevering van de units is een belangrijke stap in de ontwikkeling van de Haagse Beemden. Het complex draagt bij aan de economische groei van de wijk en biedt nieuwe kansen voor lokale ondernemers. De verwachting is dat de units snel gevuld zullen zijn.