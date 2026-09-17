Expositie over 100 jaar GGD in Valkenswaard

In Valkenswaard is vanaf 23 september de expositie 'Eeuw(ig) gezond' te zien. De tentoonstelling staat in het teken van honderd jaar GGD Brabant Zuidoost en belicht zowel historische als persoonlijke verhalen over gezondheid. De expositie reist door de regio en wordt geopend door wethouder Bram Bots-Van Driel.

Gevonden voor jou

De expositie 'Eeuw(ig) gezond' geeft een veelzijdig beeld van honderd jaar gezondheidszorg in de regio Zuidoost-Brabant. Valkenswaard is de volgende halte in deze reizende tentoonstelling, die al eerder in andere gemeenten te zien was. Bezoekers kunnen tussen 23 september en 5 oktober terecht in de hal van De Hofnar | Theater & Kunstencentrum.

De expositie laat niet alleen zien hoe de GGD door de jaren heen heeft bijgedragen aan de volksgezondheid, maar biedt ook ruimte voor persoonlijke verhalen. Jongeren delen hun ervaringen met mentale gezondheid, ouders vertellen over opvoeden, en honderdjarigen geven hun kijk op gezond ouder worden. Daarnaast komen hulpverleners aan het woord over hun werk in noodsituaties.

Interactieve tentoonstelling

Bezoekers kunnen via QR-codes hun eigen ideeën en wensen rondom gezondheid delen. De expositie nodigt iedereen uit om na te denken over wat nodig is voor een gezonde toekomst. Zo wordt het thema gezondheid niet alleen belicht vanuit het verleden, maar ook vanuit de uitdagingen van vandaag.

De gemeente Valkenswaard werkt voor deze tentoonstelling samen met Heemkundekring Weerderheem. Dit historisch genootschap heeft speciaal voor de expositie de geschiedenis van de gezondheidszorg in Valkenswaard in beeld gebracht. Van vroedvrouwen en chirurgijns tot het Wit-Gele Kruis en moderne zorg: het geeft een uniek inkijkje in de lokale geschiedenis.

Officiële opening

Op 23 september om twee uur ’s middags wordt de expositie officieel geopend door wethouder Bram Bots-Van Driel. Heemkundekring Weerderheem verzorgt aansluitend een korte presentatie over de historie van de zorg in Valkenswaard. Iedereen is welkom om de opening bij te wonen.

Na de opening blijft de tentoonstelling tot en met 5 oktober te bezichtigen. Een kans om meer te leren over de geschiedenis van gezondheid en zelf actief mee te denken over de toekomst ervan.