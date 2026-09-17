Pannenkoekenfeest Buurtgezinnen Vught brengt gezinnen samen

Stichting Buurtgezinnen Vught heeft afgelopen zaterdag een pannenkoekenfeest georganiseerd. Zo’n 45 kinderen en volwassenen kwamen bijeen om te spelen, elkaar te ontmoeten en te genieten van pannenkoeken. Het evenement is bedoeld voor gezinnen die extra steun kunnen gebruiken en hun steungezinnen. Vrijwilligers en lokale sponsoren maakten de middag mogelijk.

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In Vught kwamen zaterdag 45 kinderen en volwassenen bij elkaar voor een pannenkoekenfeest. Het evenement werd georganiseerd door Stichting Buurtgezinnen Vught. Het doel was om vraaggezinnen, die extra hulp nodig hebben, en steungezinnen op een laagdrempelige manier samen te brengen.

Buurtgezinnen zet zich in voor gezinnen die ondersteuning nodig hebben in de dagelijkse zorg voor kinderen. Zo kunnen kinderen bijvoorbeeld een middagje spelen bij een steungezin, naar de speeltuin gaan of hulp krijgen bij huiswerk. Dit biedt ouders ademruimte en kinderen extra aandacht, dichtbij huis.

Vrijwilligers en sponsoren

Het feest in Vught is mede mogelijk gemaakt door vrijwilligers en lokale sponsoren zoals Kiwanis Vught. Dankzij hun bijdrage genoten alle aanwezigen van eten, drinken en een gezellige middag. Dit type ondersteuning sluit aan bij de missie van Buurtgezinnen: praktische hulp bieden die dichtbij en menselijk is.

Het pannenkoekenfeest is een voorbeeld van hoe eenvoudig contact en gezamenlijke activiteiten verlichting kunnen bieden aan ouders en plezier aan kinderen. De organisatie benadrukt dat zulke initiatieven bijdragen aan een hechtere gemeenschap.

Stichting Buurtgezinnen Vught blijft zich inzetten voor gezinnen in de regio en organiseert vaker dit soort bijeenkomsten. Het doel blijft om een veilige en toegankelijke omgeving te creëren waarin gezinnen elkaar kunnen ondersteunen.