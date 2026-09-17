Koopstromenonderzoek gestart in Brabant

Het Koopstromenonderzoek Noord-Brabant 2026 is van start gegaan. Dit onderzoek brengt in kaart waar inwoners hun aankopen doen en hoe tevreden ze zijn over winkelgebieden. De gemeenten, waaronder Bergeijk, willen hiermee dorpscentra aantrekkelijker maken. De bureaus Ipsos I&O en Movares voeren het onderzoek uit.

Gevonden voor jou

In september en oktober ontvangen veel huishoudens een uitnodiging om mee te doen aan het onderzoek. De vragenlijst richt zich op koopgedrag en tevredenheid over winkels en horeca. Inwoners die geen uitnodiging krijgen, maar toch willen deelnemen, kunnen de vragenlijst online invullen.

Het onderzoek is bedoeld om inzicht te krijgen in de wensen en het gedrag van inwoners. Dit helpt gemeenten in Noord-Brabant, zoals Bergeijk, om betere keuzes te maken voor het verbeteren van winkelgebieden en dorpscentra. Het doel is een compleet aanbod van winkels en horecagelegenheden in de regio.

Winactie voor deelnemers

Onder alle deelnemers worden 100 cadeaukaarten ter waarde van 25 euro verloot. Het onderzoek is een samenwerking tussen verschillende gemeenten en wordt uitgevoerd door de onderzoeksbureaus Ipsos I&O en Movares.

Meer informatie over het Koopstromenonderzoek is te vinden via de officiële website. Deelnemers die geen uitnodiging ontvangen, kunnen terecht op een speciale pagina om alsnog mee te doen.