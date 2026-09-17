KOEMI huis opent op 25 oktober in Helmond

Het KOEMI huis aan de Paulus Potterlaan in Helmond heeft toestemming gekregen om op 25 oktober 2026 de deuren te openen.

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Het KOEMI huis, gevestigd aan Paulus Potterlaan 2 in Helmond, mag officieel starten met haar activiteiten dankzij een verleende evenementenvergunning. De vergunning is op 14 september 2026 door de gemeente goedgekeurd.

De opening staat gepland voor 25 oktober 2026. Het KOEMI huis is een nieuw initiatief in de stad, en de vergunning maakt het mogelijk dat de locatie haar activiteiten kan beginnen. Verdere details over het evenement zijn niet bekendgemaakt.