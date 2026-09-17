Raamsdonksveer: melding stookinstallatie afgehandeld

De gemeente Geertruidenberg heeft een melding afgehandeld voor een stookinstallatie in Raamsdonksveer. Het gaat om een kleine of middelgrote installatie voor standaard brandstoffen met een vermogen van minder dan 50 megawatt.

Gevonden voor jou

De melding voor de stookinstallatie aan de Vrijheidstraat 2 in Raamsdonksveer is op 15 september 2026 afgehandeld. Deze installatie valt onder milieubelastende activiteiten. De melding was oorspronkelijk ingediend op 5 februari 2026.

Voor deze melding is geen mogelijkheid tot bezwaar of beroep. Het gekoppelde DSO-kenmerk is 2026020501190 en het zaaknummer is Z2026-00005883.