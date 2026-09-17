Tijdelijke tent voor opslag geplaatst in Reusel

De gemeente Reusel-De Mierden heeft toestemming gegeven voor het plaatsen van een tijdelijke tent aan Hamelendijk 4 in Reusel. Het gaat om extra opslagruimte.

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Op 15 september 2026 heeft de gemeente Reusel-De Mierden een vergunning verleend voor het plaatsen van een tijdelijke tent. Deze tent komt aan Hamelendijk 4 in Reusel en zal dienen als extra opslagruimte. Het besluit heeft kenmerk 16676683 en betreft een afwijking van het bestaande bestemmingsplan.

De vergunning maakt het mogelijk om in te spelen op tijdelijke opslagbehoeften. Het besluit is bekendgemaakt en ligt zes weken ter inzage bij de gemeente. Voor vragen over de vergunning kan contact worden opgenomen via het e-mailadres [email protected] of telefonisch op 088-4970939.