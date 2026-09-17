Vergunning voor transportstation en inrit in Reusel

In Reusel is toestemming gegeven voor de bouw van een transportstation en inrit.

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De gemeente Reusel-De Mierden heeft een vergunning verleend voor een transportverdeelregelstation aan de Hamelendijk 3t. Ook is toestemming gegeven voor het plaatsen van een hekwerk en het aanleggen van een inrit op dezelfde locatie. Het besluit werd genomen op 15 september 2026.

Het transportverdeelregelstation is bedoeld om energie efficiënt te verdelen en te regelen. Het hekwerk en de inrit zorgen voor toegankelijkheid en veiligheid rond het terrein. Het kenmerk van deze zaak bij de gemeente is 16676557.