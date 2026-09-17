Melding grondgebruik Vosheining 2 in Tilburg afgehandeld

De gemeente Tilburg heeft een melding afgehandeld voor het gebruik van grond op Vosheining 2. Het gaat om het toepassen van grond of baggerspecie volgens landelijke regels.

Gevonden voor jou

De melding is op 15 september 2026 afgehandeld. Het betreft het gebruik van grond of baggerslib op de locatie Vosheining 2 in Tilburg. Dit soort toepassingen moet gemeld worden vanwege de impact op bodem en milieu.

Er is geen mogelijkheid tot bezwaar of beroep tegen deze melding. De melding ligt ook niet ter inzage.