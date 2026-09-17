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Uitbreiding bedrijfshal krijgt groen licht in Udenhout
De gemeente Tilburg heeft een vergunning verleend voor de uitbreiding van een bedrijfshal aan de Energieweg 18 in Udenhout.
Het besluit is genomen op een aanvraag die op 7 mei 2026 werd ingediend. De vergunning heeft betrekking op een bouwactiviteit en staat geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00005786.
Met de uitbreiding van de bedrijfshal kan er een verandering plaatsvinden in de omgeving. De gemeente publiceert dergelijke besluiten om inwoners op de hoogte te houden van mogelijke ontwikkelingen.
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