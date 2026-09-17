Autolaadkraan geplaatst in Geldrop op 30 september

Op 30 september wordt een autolaadkraan geplaatst aan de Sleedoorn in Geldrop.

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De autolaadkraan komt te staan bij Sleedoorn 5 in Geldrop en zal er tussen acht uur 's ochtends en één uur 's middags gebruikt worden. De toestemming hiervoor is op 8 september verleend door het college van burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo.

Het plaatsen van een autolaadkraan kan nodig zijn voor het verplaatsen van zware objecten. Dit soort werkzaamheden wordt vaak tijdelijk uitgevoerd en vereist een speciale vergunning vanwege mogelijke hinder voor de omgeving.