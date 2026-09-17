Steiger bij Mierloseweg in Geldrop mag blijven tot eind september

De steiger aan de Mierloseweg 27 in Geldrop mag tot en met 30 september 2026 blijven staan. Het besluit hiervoor is op 3 september 2026 verzonden.

Gevonden voor jou

De gemeente Geldrop-Mierlo heeft toestemming gegeven voor het verlengen van de plaatsing van een steiger aan de Mierloseweg. Deze vergunning geldt tot en met 30 september van dit jaar.

Het gaat om een steiger op het adres Mierloseweg 27. Het besluit hierover is eerder deze maand verzonden. De vergunning heeft zaaknummer 3847186.