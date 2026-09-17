Hoogwerker geplaatst op Nieuwendijk in Geldrop

Op de Nieuwendijk in Geldrop is van 31 augustus tot en met 21 september een hoogwerker geplaatst. Dit gebeurde op basis van een vergunning die op 3 september is verzonden.

Gevonden voor jou

De hoogwerker staat op Nieuwendijk 31 in Geldrop en is daar drie weken gebruikt. Het besluit om dit toe te staan heeft zaaknummer 3841608.

De vergunning is onderdeel van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en is verleend door het college van burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo.