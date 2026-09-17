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Oliebollenkraam op Margrietstraat in Mierlo met oudjaar

Er is toestemming verleend voor een oliebollenkraam aan de Margrietstraat in Mierlo op 31 december 2026.

Gevonden voor jou

De standplaats is goedgekeurd voor de verkoop van oliebollen op oudjaarsdag. De kraam mag tussen acht uur ’s ochtends en zes uur ’s avonds oliebollen verkopen.

De vergunning is op 3 september 2026 verzonden door de gemeente Geldrop-Mierlo. De oliebollenkraam zal staan aan de Margrietstraat in Mierlo.

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