Vrijstaande woning gepland aan Broekstraat in Mierlo

Er is een vergunning verleend voor de bouw van een vrijstaande woning aan de Broekstraat 58A, kavel 3, in Mierlo. Het besluit is op 15 september verzonden.

Gevonden voor jou

De gemeente Geldrop-Mierlo heeft toestemming gegeven voor het bouwen van een vrijstaande woning op kavel 3 aan de Broekstraat 58A in Mierlo. Het besluit werd op 15 september verzonden naar de aanvrager.

De vergunning maakt het mogelijk dat op deze locatie een nieuwbouwwoning wordt gerealiseerd. Voor meer informatie over de procedure kunnen inwoners contact opnemen met de gemeente Geldrop-Mierlo via het algemene telefoonnummer.