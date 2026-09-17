Navigatie overslaan
Ontdek

Vrijstaande woning gepland aan Broekstraat in Mierlo

Er is een vergunning verleend voor de bouw van een vrijstaande woning aan de Broekstraat 58A, kavel 3, in Mierlo. Het besluit is op 15 september verzonden.

Gevonden voor jou

De gemeente Geldrop-Mierlo heeft toestemming gegeven voor het bouwen van een vrijstaande woning op kavel 3 aan de Broekstraat 58A in Mierlo. Het besluit werd op 15 september verzonden naar de aanvrager.

De vergunning maakt het mogelijk dat op deze locatie een nieuwbouwwoning wordt gerealiseerd. Voor meer informatie over de procedure kunnen inwoners contact opnemen met de gemeente Geldrop-Mierlo via het algemene telefoonnummer.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Geldrop-Mierlo

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.