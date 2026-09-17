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Intocht Sinterklaas op 15 november in Geldrop goedgekeurd

De gemeente Geldrop-Mierlo heeft toestemming gegeven voor de intocht van Sinterklaas op 15 november 2026. Het evenement vindt plaats in Geldrop en de vergunning is deze week verleend.

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De vergunning voor de intocht van Sinterklaas in Geldrop op 15 november 2026 is op 14 september 2026 officieel verzonden. Hiermee is de organisatie klaar om het evenement te laten plaatsvinden. Het zaaknummer van de vergunning is 3802352.

De jaarlijkse intocht van de goedheiligman is een bekende traditie in Nederland en trekt vaak veel bezoekers. Voor de locatie in Geldrop betekent dit dat er voorbereidingen getroffen kunnen worden om het evenement veilig en feestelijk te organiseren.

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