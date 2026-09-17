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Toestemming voor privaat laden in openbare ruimte in Geldrop
De gemeente Geldrop-Mierlo heeft toestemming gegeven voor privaat laden in de openbare ruimte aan Beukelaar 53 in Geldrop. Deze vergunning geldt tot en met 26 september 2027.
Het besluit is op 8 september 2026 verzonden en heeft betrekking op het gebruik van de openbare ruimte voor privaat laden. Dit betekent dat op deze locatie activiteiten uitgevoerd mogen worden die normaal gesproken niet in de openbare ruimte plaatsvinden.
De vergunning is specifiek verleend voor Beukelaar 53 in Geldrop en heeft een looptijd van ongeveer één jaar. Het zaaknummer van de vergunning is 3853493.
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