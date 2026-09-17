Termijn omgevingsvergunning verlengd in Valkenswaard

De gemeente Valkenswaard heeft de termijn voor een bouwaanvraag op de Eindhovenseweg 66C verlengd. Het besluit is op 14 september genomen en geldt voor maximaal zes weken.

Gevonden voor jou

Het gaat om een aanvraag voor een opbouw op het adres Eindhovenseweg 66C, met dossiernummer 506777. Deze verlenging is alleen een formele melding en heeft geen directe gevolgen voor de inzage of bezwaarprocedure.

De verlenging is bedoeld om extra tijd te geven voor de behandeling van de bouwaanvraag. Het besluit ligt niet ter inzage en er kan op dit moment geen bezwaar worden gemaakt.