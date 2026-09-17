WK rolschaatsshow in Mierlo van 18 tot en met 20 september

Het WK rolschaatsshow vindt dit weekend plaats aan de Heer van Scherpenzeelweg in Mierlo. De gemeente Geldrop-Mierlo heeft hiervoor op 10 september toestemming verleend.

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Van 18 tot en met 20 september 2026 wordt Mierlo het decor van het WK rolschaatsshow. Het evenement vindt plaats aan de Heer van Scherpenzeelweg en brengt deelnemers en toeschouwers vanuit verschillende landen samen.

De vergunning is verleend door de gemeente Geldrop-Mierlo. Het besluit werd op 10 september verzonden. Dankzij deze toestemming kan het internationale spektakel doorgaan zoals gepland.