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Halloweentocht Hoge Akkers in Valkenswaard op 31 oktober

Op 31 oktober organiseert Wijkcommissie Hoge Akkers een halloweentocht in het Wilhelminapark in Valkenswaard.

Gevonden voor jou

De gemeente heeft op 11 september een melding ontvangen voor dit evenement, dat onderdeel is van een eerder afgegeven meerjarenvergunning. Het evenement vindt plaats in het Wilhelminapark, op postcode 5554JE in Valkenswaard.

De halloweentocht wordt geregistreerd onder zaaknummer 0000520517. Omdat de activiteit binnen de meerjarenvergunning valt, kunnen inwoners geen bezwaar maken of opmerkingen indienen.

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