Nieuwe ondergrondse containers aan de Warande in Valkenswaard

De gemeente Valkenswaard heeft besloten om aan de Warande ondergrondse containers te plaatsen voor huishoudelijk restafval en oud papier en karton (OPK).

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De containers worden geplaatst in het groen bij de Warande, een locatie die volgens de gemeente voldoet aan alle richtlijnen en eisen. Het gebied is eigendom en beheer van de gemeente Valkenswaard en biedt een overzichtelijke en veilige inzamellogistiek.

De ondergrondse containers nemen weinig bovengrondse ruimte in en zorgen voor een netter straatbeeld. Daarnaast zijn ze hygiënisch en veroorzaken geen verkeers- of geluidsproblemen. De rechter container is bedoeld voor huishoudelijk restafval, terwijl de linker wordt gebruikt voor oud papier en karton.

Het besluit is op 3 september 2026 genomen en gepubliceerd in het gemeenteblad.