Melding afvalverwerking bij speeltuin in Valkenswaard

Stichting Speeltuin Zalen Geenhoven heeft een melding gedaan voor het opslaan van papier- en kartonafval op Hoppenbrouwers 15 in Valkenswaard.

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De gemeente Valkenswaard heeft een melding ontvangen van Stichting Speeltuin Zalen Geenhoven. Het gaat om het opslaan en verwerken van papier- en kartonafval op het adres Hoppenbrouwers 15. Deze melding is ingediend op 13 augustus 2026.

Volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) betreft dit een kennisgeving. Er zijn geen bezwaarmogelijkheden tegen deze melding. Het zaaknummer dat aan deze procedure is gekoppeld, is Z-2026-013069.