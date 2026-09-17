Gehandicaptenparkeerplaats gerealiseerd aan Sint Paulusstraat in Valkenswaard

De gemeente Valkenswaard heeft besloten een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken te realiseren aan de Sint Paulusstraat ter hoogte van nummer 2.

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Een bewoner van de Sint Paulusstraat heeft een verzoek ingediend voor een gereserveerde parkeerplek. Uit onderzoek blijkt dat de parkeerdruk in dit gebied hoog is, waardoor het verzoek voldoet aan de voorwaarden. De nieuwe parkeerplaats zal voorzien worden van een verkeersbord voor gehandicapten met een onderbord waarop het kenteken van de aanvrager staat.

Volgens de gemeente is de plek geschikt voor mindervaliden en veroorzaakt de wijziging geen problemen voor andere weggebruikers. Het doel van de maatregel is om de mobiliteit van de aanvrager te ondersteunen. Het betreffende gebied is eigendom van de gemeente Valkenswaard, die het besluit heeft genomen na advies van Politie Oost-Brabant.