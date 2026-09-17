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Bouw- en sloopwerkzaamheden in Klundert krijgen groen licht
De gemeente Moerdijk heeft een vergunning verleend voor bouw- en sloopwerkzaamheden aan de Doorsteek in Klundert. Het project omvat onder meer het aanpassen van een luifelconstructie.
De vergunning voor de werkzaamheden aan de Doorsteek is op 15 september 2026 verzonden. Het gaat om verschillende bouw- en sloopactiviteiten, waaronder het wijzigen van de luifel. De locatie ligt in Klundert.
De vergunning wordt van kracht na bekendmaking van het besluit. Volgens de gemeente heeft de vergunninghouder het recht om de werkzaamheden uit te voeren, zelfs als er bezwaar wordt ingediend. Bezwaarprocedures verlopen schriftelijk of digitaal via de gemeentelijke website.
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