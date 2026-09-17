Mark van den Heuvel benoemd tot raadslid in Deurne

Mark van den Heuvel is benoemd als nieuw lid van de gemeenteraad in Deurne.

Gevonden voor jou

Mark van den Heuvel uit Deurne heeft op dinsdag 1 september 2026 een plek in de gemeenteraad gekregen. Hij volgt Mariëlle Biemans op, die tijdelijk ontslag heeft genomen als raadslid.

De benoeming van Van den Heuvel werd bevestigd door de voorzitter van het centraal stembureau, G.T. Buter. Het besluit werd genomen op basis van artikel W 7 van de Kieswet.