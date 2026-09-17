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Melding milieuactiviteit op Suezlaan in Deurne
De gemeente Deurne heeft een melding ontvangen voor milieuactiviteiten aan de Suezlaan. Het gaat om een activiteit waarvoor geen vergunning nodig is.
Op 8 juli heeft de gemeente Deurne een melding geregistreerd over milieuactiviteiten op het adres Suezlaan 7. Deze activiteiten vallen onder de regelgeving waarbij geen vergunning verplicht is.
De melding is vastgelegd onder zaaknummer HZ-2026-1059. Omdat de activiteiten vergunningvrij zijn, is het niet mogelijk om bezwaar te maken of een zienswijze in te dienen.
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