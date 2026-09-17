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Vergunning voor stallen en luchtwassers in Deurne verleend
De gemeente Deurne heeft een vergunning verleend voor het wijzigen van stallen en het toepassen van luchtwassers aan de Lijsterweg 1.
Het besluit betreft een milieubelastende activiteit op de genoemde locatie. Een eerder ontwerpbesluit heeft ter inzage gelegen en hierop zijn reacties ingediend. Uiteindelijk is de vergunning verleend en geregistreerd onder nummer HZ-2024-1271.
De bijbehorende stukken, zoals de vergunning en aanvullende documenten, zijn beschikbaar. Deze kunnen worden ingezien via contact met de gemeente Deurne.
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